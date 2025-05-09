Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Kategoriat Infra

Leuto talvi siivitti GRK:ta vahvaan alkuvuoteen – ”Yleensä tulos tehdään loppuvuonna”

Hailuodon kiinteän yhteyden sekä Stegran terästehtaan urakat etenivät suunniteltua nopeammin, mikä näkyy yhtiön tuloksessa.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 9. toukokuuta 2025, 11:16
Tilaajille
1 kommentti artikkeliin Leuto talvi siivitti GRK:ta vahvaan alkuvuoteen – "Yleensä tulos tehdään loppuvuonna"
GRK:n toimitusjohtaja Juha Toimela. Kuva: Liisa Takala

Infrarakentaja GRK julkisti torstaina ensimmäisen osavuosikatsauksensa pörssiyhtiönä.

Tätä artikkelia on kommentoitu kerran

Yksi vastaus artikkeliin “Leuto talvi siivitti GRK:ta vahvaan alkuvuoteen – ”Yleensä tulos tehdään loppuvuonna””

  1. Hienoa kun pörssiin saatiin OIKEA infrayhtiö

