Lehdolla rakenteilla 5 hanketta, kehitteillä 12 – Tehdastoimintojen myynnistä neuvotellaan yhä
Sähkövarastohankkeiden rakennuslupaprosessit ja sähköverkkoyhtiöiden lupaprosessit ovat vaatineet ennakoitua enemmän aikaa.
Energiarakentamiseen nyt keskittyvä Lehto Group ei tehnyt vielä kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla kovinkaan paljon liikevaihtoa. Yhtiö teki edelleen tappiota, mutta se kuitenkin pieneni vuoden takaisesta.
