SRV toteuttaa 15 miljoonalla eurolla Prisman

Prisman kokonaislaajuus tulee olemaan noin 10500 bruttoneliömetriä.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 28. elokuuta 2025, 8:25
Kuva: Sarc + Sigge

SRV ja Turun Osuuskauppa ovat allekirjoittaneet sopimuksen Prisman toteuttamisesta Naantaliin Karvetin alueelle. Kiinteähintaisena kokonaisurakkana toteutettavan hankkeen arvo SRV:lle on noin 15 miljoonaa euroa. Hanke kirjataan SRV:n tilauskantaan elokuulle.

