SRV toteuttaa 15 miljoonalla eurolla Prisman
Prisman kokonaislaajuus tulee olemaan noin 10500 bruttoneliömetriä.
SRV ja Turun Osuuskauppa ovat allekirjoittaneet sopimuksen Prisman toteuttamisesta Naantaliin Karvetin alueelle. Kiinteähintaisena kokonaisurakkana toteutettavan hankkeen arvo SRV:lle on noin 15 miljoonaa euroa. Hanke kirjataan SRV:n tilauskantaan elokuulle.
