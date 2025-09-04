”Olemme tyytyväisiä” – Limingan uusi koulukoti alitti budjettinsa miljoonilla euroilla
Aiempi koulukodin päärakennus oli elinkaarensa päässä.
Limingan koulukodin uusi päärakennus on valmistunut aikataulussa ja merkittävästi alle budjetin.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “”Olemme tyytyväisiä” – Limingan uusi koulukoti alitti budjettinsa miljoonilla euroilla”