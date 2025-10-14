Kiinteistöliitto ennakoi taloyhtiöiden kustannusten nousevan maltillisesti ensi vuonna
Paikkakunta- ja taloyhtiökohtaiset erot voivat kuitenkin olla suuria.
Taloyhtiöiden hoitokulut noussevat ensi vuonna varsin hillitysti. Paikkakunta- ja taloyhtiökohtaiset erot voivat olla nytkin suuria. Kiinteistöliitto julkaisee vuosittain taloyhtiöiden talousarviosuunnittelun tueksi ohjeen, jota täsmennetään tammikuussa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Kiinteistöliitto ennakoi taloyhtiöiden kustannusten nousevan maltillisesti ensi vuonna”