Vuoden rialaiset löytyivät Nummelasta ja Tampereelta
Tunnustukset kokeneelle konkarille ja nuorelle järjestöaktiiville.
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA on palkinnut vuoden rialaisena rakennusinsinööri Petri Mäen. Vuoden nuori rialainen on puolestaan rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri (AMK) Aki Muhonen.
