Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Rakentaminen Työelämä

Vuoden rialaiset löytyivät Nummelasta ja Tampereelta

Tunnustukset kokeneelle konkarille ja nuorelle järjestöaktiiville.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 24. marraskuuta 2025, 8:44
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Vuoden rialaiset löytyivät Nummelasta ja Tampereelta
Petri Mäki (vasemmalla) on Nokian kaupungin johtavana rakennustarkastaja. Aki Muhonen puolestaan ELY-keskuksella projektipäällikkönä kunnossapitoyksikössä.(Kuva: Elina Lampela)

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA on palkinnut vuoden rialaisena rakennusinsinööri Petri Mäen. Vuoden nuori rialainen on puolestaan rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri (AMK) Aki Muhonen.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Vuoden rialaiset löytyivät Nummelasta ja Tampereelta”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset