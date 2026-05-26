Tuhkasta timanteiksi – tai ainakin rakennusmateriaaleiksi Oulun yliopiston koordinoimassa AshCycle-hankkeessa kehitettiin ja otettiin käyttöön uusia ratkaisuja, joilla biomassan, yhdyskuntajätteen ja jätevesilietteen polton tuhkat pystyttiin muuntamaan arvokkaiksi kiertotalouden raaka-aineiksi.

Artikkeli tiivistettynä Tutkimushanke mahdollisti teollisuuden jäte- ja biomassatuhkien tehokkaamman hyötykäytön, talteenoton ja jalostuksen uusiksi tuotteiksi.

Tuhkien metallit, ravinteet ja mineraalit saatiin teollisuuden rakennus- ja vedenkäsittelymateriaalien raaka-aineiksi, mikä vähentää kaatopaikkasijoitusta ja kustannuksia.

Kehitettiin uusia digitaalisia arviointityökaluja ja luotiin kiertotalouteen perustuvia yhteistyömalleja eri toimijoiden kesken.

Kansainvälinen pilottiyhteistyö tuotti konkreettisia ratkaisuja ja uudenlaisia liiketoimintamahdollisuuksia. Tämä on tekoälyn luoma ja toimittajan tarkistama tiivistelmä. Avaa

Merkittävän tutkimushankkeen tuloksena huonosti hyödynnetyt biomassan, yhdyskuntajätteen ja jätevesilietteen polton tuhkat saatiin tehokkaammin hyötykäyttöön, niiden sisältämät arvokkaat materiaalit otettiin talteen ja niiden pohjalta syntyi uusia tuotteita sekä kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia. Tuhkiin sitoutuneita metalleja, ravinteita ja mineraaleja saatiin talteen ja jalostettua teollisuuden käyttöön esimerkiksi rakennus- ja vedenkäsittelymateriaaleiksi.