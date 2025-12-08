Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
One Click pokkasi Rakeva-palkinnon – keskeinen toimija elinkaarilaskennassa

One Clickin elinkaarilaskentaohjelmisto mahdollistaa rakennusmateriaalien ja tuotteiden ympäristövaikutusten arvioinnin koko elinkaaren ajalta.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 8. joulukuuta 2025, 14:01
Kuva: kobart

Rakennustietosäätiö RTS on myöntänyt vuoden 2025 Rakeva-palkinnon One Click LCA:lle ja sen perustajalle Panu Pasaselle.

