Yksi Suomen suurimmista työmaista juhli harjannostajaisia
Laakson yhteissairaala -hanke käynnistyi valmistelevilla töillä maaliskuussa 2022, siirtyi ensimmäiseen toteutusvaiheeseensa huhtikuussa 2023 ja sairaala-alueen avolouhinta valmistui loppuvuodesta 2024. Kaikkiaan rakentaminen jatkuu aina vuoteen 2030 saakka, mutta sairaalatoiminta käynnistyy vaiheittain jo vuodesta 2027.
Laakson yhteissairaala-hankkeen sairaala-alueen näkyvimmäksi maamerkiksi muodostuva kahdeksansiipinen päärakennus on saavuttanut harjakorkeuden. Uusi päärakennus nousee ainutlaatuiselle paikalle Olympiastadionin läheisyyteen ja keskuspuiston kupeeseen.
