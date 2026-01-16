Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Yksi Suomen suurimmista työmaista juhli harjannostajaisia

Laakson yhteissairaala -hanke käynnistyi valmistelevilla töillä maaliskuussa 2022, siirtyi ensimmäiseen toteutusvaiheeseensa huhtikuussa 2023 ja sairaala-alueen avolouhinta valmistui loppuvuodesta 2024. Kaikkiaan rakentaminen jatkuu aina vuoteen 2030 saakka, mutta sairaalatoiminta käynnistyy vaiheittain jo vuodesta 2027.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 16. tammikuuta 2026, 15:58
Laakson sairaala-hanke on noussut jo harjakorkeuteen, kuvassa näkyy kohde aiempana ajankohtana.

Laakson yhteissairaala-hankkeen sairaala-alueen näkyvimmäksi maamerkiksi muodostuva kahdeksansiipinen päärakennus on saavuttanut harjakorkeuden. Uusi päärakennus nousee ainutlaatuiselle paikalle Olympiastadionin läheisyyteen ja keskuspuiston kupeeseen.

