PKO:n musiikki- ja kulttuuritalo etenee Joensuussa – valtuustolta vihreää valoa
PKO on sijoittamassa musiikki- ja kulttuuritalon omistamalleen tontille Hotelli Kimmelin ja Pielisjoen väliin.
Pohjois-Karjalan Osuuskaupan musiikki-ja kulttuuritalo-hanke Joensuussa on askeleen lähempänä toteutumistaan. Asia vahvistui Joensuun kaupunginvaltuustossa, joka on hyväksynyt sitä koskeneen esityksen.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Kirjautuneena luet enemmän
Sinulla saattaa olla lukuoikeus sisältyen jäsenyyteesi tai organisaationne ryhmätilaukseen. Katso kaikki tilausvaihtoehdot ja kysy lisää.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “PKO:n musiikki- ja kulttuuritalo etenee Joensuussa – valtuustolta vihreää valoa”