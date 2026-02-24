Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
PKO:n musiikki- ja kulttuuritalo etenee Joensuussa – valtuustolta vihreää valoa

PKO on sijoittamassa musiikki- ja kulttuuritalon omistamalleen tontille Hotelli Kimmelin ja Pielisjoen väliin.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 24. helmikuuta 2026, 10:09
Uuden musiikkitalon on määrä nousta vuosikymmenen lopulla Hoteli Kimmelin viereen. (Kuva: PKO)

Pohjois-Karjalan Osuuskaupan musiikki-ja kulttuuritalo-hanke Joensuussa on askeleen lähempänä toteutumistaan. Asia vahvistui Joensuun kaupunginvaltuustossa, joka on hyväksynyt sitä koskeneen esityksen.

