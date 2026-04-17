Vuoden työmaa -kilpailu käynnistyy jälleen Ehdokkaita voi ilmoittaa toukokuun loppuun asti. Erityisteemana on tänä vuonna johtaminen.

Kuuntele juttu

Rakennuslehden perinteinen Vuoden työmaa -kilpailu käynnistyy jälleen. Vapaamuotoiset ilmoittautumiset voi lähettää sähköpostilla osoitteeseen tapio.kivisto@sanoma.com toukokuun loppuun mennessä.

Ilmoittautumisessa riittää perustiedot (hankkeen kuvaus, urakoitsija, tilaaja, urakkamuoto, työmaan laajuus, aikataulu, tekniset ja muut haasteet) sekä yhteystiedot työmaasta ja perustelut, miksi juuri tämä työmaa on erinomainen.

Kilpailuun osallistumisen ehtona on, että hanke on siinä vaiheessa, että rakennustyömaata ja töiden etenemistä voi arvioida. Alkuvaiheessa olevat tai valmiit työmaat eivät käy.

Viime vuonna voitto Jatkeelle

Rakennuslehden tuomaristo on valinnut vuodesta 1986 lähtien vuoden parhaan työmaan, eli tänä vuonna kisa juhlii 40-vuotista taivaltaan. Viime vuonna erittäin korkeatasoisen kilpailun voitti Jatkeen pääurakoima Signe-toimistotalon työmaa Helsingin ydinkeskustassa. Kunniamaininnan sai SRV:n Kansallismuseon lisärakennus -työmaa.

Työmaakilpailun päätavoitteena on nostaa työmaahenkilöstön arvostusta ja parantaa koko alan osaamista. Kilpailussa etsitään parhaiten johdettua, vaativaa työmaata, jonka ratkaisut esimerkiksi työturvallisuuden, laadun, yhteistoiminnan tai tuotannon tehokkuuden kehittämisen osalta ovat hyviä malleja alalle.

Tänä vuonna tuomaristo kiinnittää erityistä huomiota työmaiden johtamiseen ja päätoteuttajan toimihenkilöiden työhön sekä vuorovaikutukseen hankkeen eri toimijoihin.

Työmaakilpailussa ovat menestyneet vuosien varrella erilaiset suurhankkeet, mutta myös pienemmät työmaat ovat nousseet kärkisijoille – olennaista ei olekaan koko, vaan mitä annettavaa työmaalla on koko alalle.

Kilpailuun toivotaan monipuolisesti talonrakennus- ja infrarakentamisen hankkeita. Samalta yritykseltä voi olla useampia ehdokkaita.

Esittelyt Teamsissä ja työmaakierroksilla

Kilpailun tuomaristossa vakiojäseniä ovat Heikki Heikkonen Rakennuslehdestä, Jukka Hietavirta lupa- ja valvontavirastosta, Anssi Koskenvesa Mittaviivasta, Matti Kruus Indeprosta, Anu Kuoppamäki A-Insinööreistä ja Diana Råman RKL:stä. Tänä vuonna vierailevana tuomarina on Melina Näätänen valmennusyritys Rokmindista.

Tuomaristo tapaa ehdokkaat ensin elokuussa Teams-tapaamisissa ja sen jälkeen loppusuoralle päässeet finalistit työmaakäynneillä syyskuun alussa.

Työmaat esitellään elo– syyskuussa Rakennuslehdessä ja paras palkitaan syyskuun lopussa Finnbuild-messuilla Helsingin Messukeskuksessa.

Tuomaristo kiinnittää työmaakäynneillä huomiota muun muassa näihin asioihin: työturvallisuus, työmaan johtaminen, yhteistoiminta eri sidosryhmien kanssa, hankkeen tekninen ja muu vaativuus sekä riskien hallinta, suunnittelun ohjaus, tietomallin ja muiden digitaalisten ohjaustyökalujen hyödyntäminen, aikataulun ja kustannusten hallinta, laadunvarmistus, kehitys ja innovaatiot työmaalla.