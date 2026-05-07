Arkta kvr-urakoi Vantaalle puurakenteisen yhtenäiskoulun ja liikuntahallin
Vantaalle rakennettava koulukokonaisuus suunnitellaan ja toteutetaan tiukkojen paloluokitusten mukaisesti.
Arkta Rakennuskultti KVR-urakoi Vantaan kaupungille Ojahaan yhtenäiskoulun, esiopetustilojen, erityisryhmätilojen ja liikuntatilojen muodostaman 11.950 brm² uudisrakennuksen Vantaan Myyrmäkeen. Rakennus on 4-5 kerroksinen liimapuinen CLT-koulurakennus, jossa ei voi käyttää palosuunnittelussa taulukkomitoitusta vaan kohde suunnitellaan ja mitoitetaan toiminnalliseen P0-paloluokkaan.
