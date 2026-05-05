Granlund nousee yrityskaupan myötä yhdeksi Suomen suurimmista arkkitehtitoimistoista
Perinteikäs tamperelainen Arkkitehtitoimisto Tähti-Set vahvistaa yrityskaupan myötä Granlundin kasvavaa arkkitehtiosastoa ja Tampereen roolia koko yritykselle.
Yksi Suomen merkittävimmistä arkkitehtitoimistoista, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy, siirtyy osaksi Granlundia 30.4.2026 tehdyllä yrityskaupalla. Vuonna 1933 Tampereella perustettu Tähti-Set Oy työllistää 55 asiantuntijaa ja sillä on Tampereen pääkonttorin lisäksi toimisto myös Helsingissä. Yrityksen liikevaihto vuonna 2025 oli 5,8 miljoonaa euroa.
