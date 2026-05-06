Hankekehittäjä laittaa nyt lentorataa raiteilleen Lentorata oy sai huhtikuun puolivälissä uuden hankekehitysjohtajan.

Pestiin tarttui Markus Saari, jonka työpöydällä on muun muassa infrahankkeen suunnitteluttaminen, rakennuttamistehtävät sekä Helsinki-Vantaalle sijoittuvan juna-aseman konseptointi. Ratakokemusta on karttunut muun muassa Länsimetrosta.

A-Insinöörit vaihtui Lentorata-projektiin. Mikä ratahankkeessa kiehtoi?

Ehdin olla A-Insinööreissä hankekehitysjohtajana seitsemän vuotta. Lentorata ei ollut hankkeena kovin tuttu, mutta tässä vaiheessa uraa siirtyminen asiakasorganisaatioon ja isoon infrahankkeeseen tuntui houkuttelevalta ja luontevalta.

Millaista on hypätä projektiin, jonka toteutuminen on vielä useamman mutkan takana?

Minua ei hankkeen mahdollinen viivästyminen huoleta. Jos näin käy, voin tarvittaessa harkita siirtymistä osa-aikaiseen tehtävään tai jopa eläkkeelle.

Millainen on toimenkuvasi ja millaisen tiimin kanssa työskentelet?

Meillä hanketta edistää viiden hengen tiimi. Tehtäviini kuuluu muun muassa rautatieaseman arkkitehtuurin ja kaupallisen konseptin kehittämistä, hankintojen valmistelua, konsulttien työn ohjaamista, riskienhallintaa ja sidosryhmäyhteistyötä.

Mitä pitäisi saada aikaiseksi 2–3 vuoden aikajänteellä?

Pian alkava ratasuunnitteluvaihe kestää pari vuotta. Sen aikana radan ja aseman suunnitelmat on saatava rakennuslupavalmiuteen. Hankkeen rahoitusmalli ja rahoituslähteet tulee myös valmistella ja varmistaa. Tämä on nykyisessä taloustilanteessa haastava tehtävä. Toivottavasti hankkeelle saadaan investointipäätös. Silloin rakennusvaiheeseen päästäisiin 2028–2029.

Markus Saari Syntynyt Seinäjoella 1962

Diplomi-insinööri, maa- ja vesirakentaminen, Oulun yliopisto, 1991

Hankekehitysjohtaja, Lentorata, 2026–

Hankekehitysjohtaja, A-Insinöörit, 2019–2026

Hankekehitysjohtaja, Rakennuttajatoimisto Allianssi, 2017–2019

Yksikönjohtaja, NCC Suomi, 2016–2017

Projektinjohtaja, Espoon kaupunki, 2012–2015

Vientijohtaja, WSP Finland, 2006–2012

Toimitusjohtaja, Scandinavian-Baltic Group, 2004–2006

Task manager, Euroopan komissio, 2001–2004

Vanhempi projektipäällikkö, Jaakko Pöyry / Maa ja Vesi, 1995–2001

Projektipäällikkö, LT-Konsultit, 1989–1995

Harrastaa tennistä, golfia, pyöräilyä ja puutarhatöitä

Millaista oppia jäi taskuun Espoosta Länsimetrosta?

Sieltä kertyi oppia maanalaisten asemien suunnittelusta ja toteutuksesta, jota voin nyt hyödyntää muun muassa hankkeen riskienhallinnassa. Myös palvelujen kehittäminen asemien yhteyteen tuli tutuksi Ison Omenan ja Niittykummun keskuksen myötä.

Mitkä ovat olleet työurasi tähtiprojekteja?

Yksi mieleenpainuvimmista oli Haiphongin vesihuolto- ja ympäristöprojekti 1990-luvulla Vietnamissa. Laitoimme miljoonakaupungin vesihuollon kuntoon pienellä budjetilla.

Listalle kuuluu myös Espoossa sijaitsevan Ison Omenan kauppakeskuksen laajennus, jossa olin ensin kaupungin ja sitten NCC:n projektinjohtajana. A-Insinööreillä vaativin hankkeeni oli purkavan täydennysrakentamisen pilotti Helsingin Mellunmäen metroaseman vieressä. Se on edelleen rakennusvaiheessa.