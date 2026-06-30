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Kategoriat Korjausrakentaminen

Joensuulainen korjausrakentaja odottaa alueen isoja uudishankkeita – ”Silloin pääsemme tekemään sitä, mitä osaamme parhaiten”

Joen Talo on kasvanut rakennusalan kriisin aikana merkittävästi.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 30. kesäkuuta 2026, 6:00
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Ei kommentteja artikkeliin Joensuulainen korjausrakentaja odottaa alueen isoja uudishankkeita – ”Silloin pääsemme tekemään sitä, mitä osaamme parhaiten”
Joen Talon toimitusjohtaja Miika Sunikka Joensuun taidemuseon edessä. Joen Talo korjaa kohdetta parhaillaan. Kuva: Daniel Wallenius

Joensuulainen rakennusliike Joen Talo on uinut viime vuodet vastavirtaan ja kasvattanut merkittävästi liikevaihtoaan rakennusalan kriisin aikana. Vuonna 2021 sen liikevaihto oli 8,6 miljoonaa euroa, viime vuonna 12,8 miljoonaa euroa. Kasvua on tullut joka vuosi lukuun ottamatta vuotta 2024, jolloin liikevaihto jäi 7,4 miljoonaan euroon.

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