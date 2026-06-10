Perinteikkäät arkkitehtitoimistot Talli ja A-Konsultit yhdistyvät – ”Haluamme olla itsenäinen toimija”
Uusi toimisto aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa.
Perinteikkäät helsinkiläiset Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli ja Arkkitehtitoimisto A-Konsultit yhdistyvät. Uusi toimisto aloittaa toimintansa virallisesti 1.1.2027. Liikevaihtoa sillä oli yhteensä viisi miljoonaa euroa vuonna 2025.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Perinteikkäät arkkitehtitoimistot Talli ja A-Konsultit yhdistyvät – ”Haluamme olla itsenäinen toimija””