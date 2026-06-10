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Kategoriat Arkkitehtuuri Talous Uutiset

Perinteikkäät arkkitehtitoimistot Talli ja A-Konsultit yhdistyvät – ”Haluamme olla itsenäinen toimija”

Uusi toimisto aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 10. kesäkuuta 2026, 10:05
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Kansallismuseon päärakennus on rakennettu vuosina 1905–1910 arkkitehtien Herman Gesellius, Armas Lindgren ja Eliel Saarinen suunnitelmien mukaisesti. A-Konsulttien ja Tallin suunnittelema peruskorjaus kohdistuu päärakennukseen, Vaunuvajaan ja Kansallismuseon tonttia ympäröiviin tuki- ja aitamuureihin. Kuva: Arno de la Chapelle

Perinteikkäät helsinkiläiset Arkkitehtuuri- ja muotoilutoimisto Talli ja Arkkitehtitoimisto A-Konsultit yhdistyvät. Uusi toimisto aloittaa toimintansa virallisesti 1.1.2027. Liikevaihtoa sillä oli yhteensä viisi miljoonaa euroa vuonna 2025.

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