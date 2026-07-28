GRK:n tilauskanta koheni yhtiön historian ennätykseen, mutta liikevaihto laski
GRK sai kesäkuussa päätökseen KSBR:n oston. Yritysostot ovat jatkossakin tärkeä osa sen strategiaa.
Infrarakentaja GRK Infran huhti-kesäkuu sujui vaihtelevissa merkeissä. Tuloskunto parani verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan, mutta liikevaihto laski 9,4 prosenttia ja oli 210,1 miljoonaa euroa. Liikevoitto parani 22,1 miljoonaan euroon. Kauden tulos oli 18,7 miljoonaa euroa.
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