Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Infra Talous Uutiset

GRK:n tilauskanta koheni yhtiön historian ennätykseen, mutta liikevaihto laski

GRK sai kesäkuussa päätökseen KSBR:n oston. Yritysostot ovat jatkossakin tärkeä osa sen strategiaa.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 28. heinäkuuta 2026, 10:07
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin GRK:n tilauskanta koheni yhtiön historian ennätykseen, mutta liikevaihto laski
GRK:n tilauskanta parani reilusti tammi-kesäkuussa. Kuva: GRK

Infrarakentaja GRK Infran huhti-kesäkuu sujui vaihtelevissa merkeissä. Tuloskunto parani verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan, mutta liikevaihto laski 9,4 prosenttia ja oli 210,1 miljoonaa euroa. Liikevoitto parani 22,1 miljoonaan euroon. Kauden tulos oli 18,7 miljoonaa euroa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “GRK:n tilauskanta koheni yhtiön historian ennätykseen, mutta liikevaihto laski”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset