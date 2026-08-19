Datakeskusbuumi näkyy nosteessa myös sähköteknisten tuotteiden kaupassa – Myynti palautunut lähes vuoden 2022 tasolle Alan liitto on huolissaan työvoimapulasta.

Datakeskusten ja energiahankkeiden buumi näkyy myös sähköteknisten tuotteiden tukkukaupassa. Vuoden ensimmäisen puoliskon sähköteknisen tukkumyynnin arvo oli 594 miljoonaa euroa, mikä oli 4,4 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla.