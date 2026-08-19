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Kategoriat Talous

Datakeskusbuumi näkyy nosteessa myös sähköteknisten tuotteiden kaupassa – Myynti palautunut lähes vuoden 2022 tasolle

Alan liitto on huolissaan työvoimapulasta.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 19. elokuuta 2026, 16:11
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Kuvituskuva Salon sähköasemalta. Kuva: Destia

Datakeskusten ja energiahankkeiden buumi näkyy myös sähköteknisten tuotteiden tukkukaupassa.  Vuoden ensimmäisen puoliskon sähköteknisen tukkumyynnin arvo oli 594 miljoonaa euroa, mikä oli 4,4 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla.

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