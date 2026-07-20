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Kategoriat Talous Rakentaminen Uutiset

Heikentynyt tilauskertymä painoi Constin liikevaihtoa

Toimitusjohtaja Esa Korkeelan mukaan vuoden toisen neljänneksen tilauskertymä muodostui useasta pienemmästä hankkeesta.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 20. heinäkuuta 2026, 13:00
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Consti ja Senaatti-kiinteistöt allekirjoittivat tammikuussa sopimuksen Valtioneuvoston linnan peruskorjauksen ja laajennuksen toteuttamisesta Helsingissä. Kuva: Senaatti-kiinteistöt/Anna Autio

Constin liikevaihto laski huhti-kesäkuussa 11 prosenttia 75,4 miljoonaan euroon verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Myös käyttökate laski ja oli 2,8 miljoonaa euroa. Katsauskauden tulos heikkeni 22,3 prosenttia 1,4 miljoonaan euroon.

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