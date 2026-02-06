Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Constin kannattavuus koheni loppuvuonna – ”Perusteet rakentamisen käänteelle ovat olemassa”

Toimitusjohtaja Esa Korkeelan mukaan yhtiö onnistui kompensoimaan matalasuhdanteen vaikutuksia operatiivisella tehokkuudellaan.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 6. helmikuuta 2026, 9:30
Toimitusjohtaja Esa Korkeela. Kuva: Anne Kurki

Korjausrakentaja Consti kasvatti liikevaihtoaan niin viime vuoden viimeisellä neljänneksellä kuin koko vuonna 2025. Myös kannattavuus koheni loka-joulukuussa, mutta koko vuoden osalta se heikkeni.

