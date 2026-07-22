Helsingin kaupungin isännöitsijöiden epäillään tehtailleen haamuremontteja Rikosnimikkeenä on tällä hetkellä törkeä petos.

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Helsingin poliisi tutkii tapausta, jossa kaksi Helsingin kaupungille työskentelevää isännöitsijää tilasivat kaupungin vuokra-asuntoihin remontteja, joita ylilaskutettiin. Tästä laskutuksesta päätyi isännöitsijöiden taskuun ainakin 600 000 euroa.

Epäilty rikos ajoittuu vuosille 2023–2025. Veivaus paljastui Verohallinnon kautta viime vuoden loppupuolella.

Isännöitsijät vastasivat muuttojen yhteydessä asuntoihin tehtävien remonttien tilaamisesta. He tilasivat asuntoihin remontteja ja laskuihin lisättiin tunteja, joita ei ollut todellisuudessa tehty.

Osa päijäthämäläisen rakennusalan yrityksen laskutuksesta päätyi isännöitsijöiden tilille. Poliisi on saanut epäillyiltä haltuunsa satoja tuhansia euroja esitutkinnan aikana.

Rikosnimikkeenä on tällä hetkellä törkeä petos, ja isännöitsijöiden lisäksi epäiltynä on yrittäjä. Yritys on Helsingin kaupungin sopimusalihankkija.

Helsingin kaupunki ei ole tiedottanut rikosepäilyistä. Helsingin poliisin talousrikostutkinnan johtaja Lauri Huittinen arvioi, että tutkinta valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Oikaisu 22.7.2026 kello 18.40: Rikosepäilyt kohdistuvat Helsingin kaupungin asumispalvelun työntekijöihin ja kaupungin vuokra-asuntoihin. Jutussa väitettiin aluksi virheellisesti, että epäilyt koskisivat Helsingin kaupungin asuntoja eli Hekaa.