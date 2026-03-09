Syyte: Helsingin kaupungin työntekijät ottivat lahjuksia rakennusyhtiöltä
Lahjuksen ottamisesta epäillään kahta Helsingin kaupungin työntekijää ja lahjuksen antamisesta kolmea silloista rakennusalan yhtiön työntekijää.
Rakennusyhtiön työntekijöiden epäillään lahjoneen Helsingin kaupungin työntekijöitä vapaa-ajan tilaisuuksilla. Helsingin käräjäoikeus käsittelee asiaa maanantaina alkavassa oikeudenkäynnissä. HS seuraa oikeudenkäyntiä paikan päällä.
