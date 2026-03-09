Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Syyte: Helsingin kaupungin työntekijät ottivat lahjuksia rakennusyhtiöltä

Lahjuksen ottamisesta epäillään kahta Helsingin kaupungin työntekijää ja lahjuksen antamisesta kolmea silloista rakennusalan yhtiön työntekijää.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 9. maaliskuuta 2026, 13:14
Rakennusyhtiön työntekijöiden lahjusepäilyn käsittely alkoi Helsingin käräjäoikeudessa maanantaina. (Kuva: Rio Gandara / HS)

Rakennusyhtiön työntekijöiden epäillään lahjoneen Helsingin kaupungin työntekijöitä vapaa-ajan tilaisuuksilla. Helsingin käräjäoikeus käsittelee asiaa maanantaina alkavassa oikeudenkäynnissä. HS seuraa oikeudenkäyntiä paikan päällä.

