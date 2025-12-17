Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Hanhikiven ydinvoimalatyömaalla urakoineen yrityksen vastuuhenkilöä epäillään rikoksista – asia siirtyi syyteharkintaan

Oulun poliisilaitos epäilee rakennusalan yrityksen vastuuhenkilön syyllistyneen useisiin rikoksiin.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 17. joulukuuta 2025, 13:50
Fennovoiman ydinvoimalatyömaa Pyhäjoen Hanhikivenniemessä maaliskuussa 2022. Kuva: Antti J. Leinonen

Oulun poliisilaitokselta on siirtynyt syyteharkintaan vuosina 2020-2025 tapahtunut talousrikoskokonaisuus, jossa Pyhäjoella Hanhikiven ydinvoimalatyömaalla urakoineen rakennusalan yrityksen vastuuhenkilön epäillään syyllistyneen useisiin rikoksiin.

