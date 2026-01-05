Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Rakennuskonserni Siscon tapaus etenee oikeuteen – kahdelle syyte törkeästä avustuspetoksesta

Keskusrikospoliisin esitutkinta käynnistyi jo vuonna 2020.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 5. tammikuuta 2026, 16:04
Syyttäjät ovat nostaneet syytteen kahta henkilöä vastaan törkeästä avustuspetoksesta. Kyse on Sisco-rakennuskonsernin vuosina 2014–2017 Aralta hakemista takaus- ja korkotukilainoista.

