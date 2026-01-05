Rakennuskonserni Siscon tapaus etenee oikeuteen – kahdelle syyte törkeästä avustuspetoksesta
Keskusrikospoliisin esitutkinta käynnistyi jo vuonna 2020.
Syyttäjät ovat nostaneet syytteen kahta henkilöä vastaan törkeästä avustuspetoksesta. Kyse on Sisco-rakennuskonsernin vuosina 2014–2017 Aralta hakemista takaus- ja korkotukilainoista.
