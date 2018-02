Nicaragua haaveilee maailman suurimmasta rakennusprojektista – megaprojektilla hintaa kymmeniä miljardeja

Laivaliikenne järvellä on uneliasta. Muutama laiva päivässä kuljettaa ihmisiä Ometepe-saarelle ja takaisin.

Ongelmahanke Kanavahanke on poliittisesti tulenarka, sillä Nicaragualla on diplomaattisuhteet Taiwanin eikä Manner-Kiinan kanssa. Yhdysvaltojen kanta on epäselvä. Ei tiedetä, miten maa reagoi, jos Kiina laajentaa vaikutusvaltaansa alueella.

Nicaraguan kanavaa on suunniteltu toistasataa vuotta. Amerikan mantereen toiseksi köyhin maa on haaveillut valtameret yhdistävästä kanavasta lähes koko itsenäisyytensä ajan, 1800-luvulta lähtien. Tyynenmeren ja Atlantin yhdistävä uusi kanava toisi vaurautta ja poistaisi köyhyyden, lupaa vasemmistolainen presidentti Daniel Ortega.

Nicaraguan kanavaa on suunniteltu toistasataa vuotta.

Runsaat sata vuotta sitten Nicaragua hävisi kilpailun Väli-Amerikan kanavasta Panamalle. Tuolloin Yhdysvallat päätti rakentaa kanavan, joka oli aikansa suurin rakennusprojekti. Kanava rakennettiin paikkaan, missä kannas on kapeimmillaan kahden valtameren välissä.

Rakentaminen kesti kymmenen vuotta, ja Panaman kanava valmistui 1914. Amerikkalaisilla oli siihen omistusoikeus vuoteen 1999 asti.

Panaman kanava käy ahtaaksi

Sen jälkeen kansainvälinen kauppa ja meriliikenne ovat edelleen lisääntyneet. Osa jättialuksista ei tahdo mahtua Panaman kanavaan. Kahden valtameren välillä kulkevien alusten vaihtoehtona on kiertää koko Etelä-Amerikan mantere ohi Kap Hornin. Se aiheuttaa tuhansia kilometrejä lisää matkaa.

Nicaragualaiset uskovat, että kilpailevan kanavan rakentaminen Panamalle on ajan kysymys. Nicaraguan valttina on keskellä mannerta sijaitseva maailman 19. suurin järvi, joka helpottaisi laivojen liikkumista.

Kanavaprojektiin kuuluisi myös kaksi satamaa, rautatie ja lentokenttä. Rakennustöiden pitäisi tuoda kymmeniä tuhansia työpaikkoja.

Ympäristöjärjestöt varoittavat, että massiivinen ruoppaus ja räjäytykset aiheuttaisivat valtavaa vahinkoa ekosysteemille. Nicaragua-järvestä katoaisivat monet harvinaiset lajit, kuten saharauskut, tarponit ja hait. Rakennusprojekti tarkoittaisi myös jokien patoamista.

50 miljardin dollarin projekti

Kolmisen vuotta sitten Nicaragua antoi rakennusoikeudet yksityiselle kiinalaiselle yritykselle nimeltään Hong Kong Nicaragua Canal Development Investment Company (HKND Group). Ortegan hallitus antoi rakennusluvat käytännössä ilman minkäänlaista kilpailutusta tai kansalaiskeskustelua.

Korruptio on Ortegan presidenttikaudella karkottanut ulkomaisia investoijia ja yhteistyökumppaneita. Suomikin lopetti yli 30 vuotta kestäneen kehitysavun Nicaraguaan vuonna 2013.

Kukaan ei tiedä, mitä HKND Group ja Ortega ovat keskenään sopineet. Tiettävästi kiinalaisyhtiö vuokraisi kanavan 50 vuodeksi. Nicaragua antaisi maansa ja järvensä ja saisi vastineeksi työtä ja verotuloja. Kiinalaisrahoittajat pitäisivät kanavasta saadut tulot.

”Pari vuotta sitten kiinalaiset suunnitteluinsinöörit kävivät tekemässä alueella tutkimuksia”, Pro Nicaragua -yhdistyksen neuvonantaja Maria del Pilar Anduray kertoo.

”Kiinalaiset saivat vastaansa mielenosoittajia, kun maanomistajat ja paikalliset asukkaat heittivät kivillä heidän autojaan.”

Korruptio on Ortegan presidenttikaudella karkottanut ulkomaisia investoijia ja yhteistyökumppaneita.

Toistaiseksi kanava on jämähtänyt insinöörien suunnittelupöydälle. Poliittisesti hankkeelle ei ole esteitä, mutta megaprojektin hinnaksi arvioidaan vähintään 50 miljardia dollaria. Summa ylittää yli nelinkertaisesti Nicaraguan vuotuisen bruttokansantuotteen.

HKND Groupin taustalla on kiinalainen miljardööri Wang Jing, joka on teleyhtiö Beijing Xinvein johtaja. Wang on vihjannut kanavan rahoittamista pörssilistauksella ja velkarahalla.

Pituus noin 260 kilometriä

HKND Groupin suunnitelmissa kanavan pituus olisi noin 260 kilometriä. Se koostuisi kolmesta osasta. Länsiosa kulkisi Tyyneltämereltä Nicaragua-järvelle ja olisi pituudeltaan 26 kilometriä. Sen jälkeen laivat saapuisivat Nicaragua-järven noin 107 kilometrin osuudelle. Itäinen osa kanavaa olisi pisin, noin 127 kilometriä.

Sekä kanavan länsi- että itäisellä osalla olisi yksi sulku. Niissä olisi kolme peräkkäistä sulkukammiota, jotka nostaisivat aluksia Nicaragua-järvelle. Sulkukammioiden mitat ovat 520 metriä (pituus), 75 metriä (leveys) ja 27,6 metriä (syvyys). Mitat määräävät aluskoon. Nicaraguan kanava on suunniteltu selvästi suuremmille aluksille kuin Panaman kanava.

Maria del Pilar Anduray kertoo, että kiinalaiset ovat tehneet kanava-alueella geologisia tutkimuksia vuosien ajan. Maanviljelijöille on maksettu tuhansia dollareita maatutkimuksista. Jos kanava toteutuu, kyse olisi yhdestä maailman suurimmista maansiirto-operaatioista.