Vihervalvoja vaihtoi kimalluskuteet biljardikeppiin Rambollissa vihervalvojana ja turvallisuuskoordinaattorina toimiva Kalle Loihuranta keikkaili vuosikaudet lahtelaisen bilebändi Disco Infernon räväkkänä laulusolistina.

Viime vuosikymmenen lopulla keikkapaikkojen kiertäminen alkoi kuitenkin käydä arkityön ja muun elämän ohessa liian raskaaksi ja Loihuranta päätti ripustaa Dick Roscon rooliasun varastoon.

”Rehellisesti sanottuna Dick Roscolle tuli kilometrit ja merimailit täyteen. Äänihuulet alkoivat kärsiä, ja lavashow korkokengissä kävi lonkkien päälle. Se oli ihan hyvä hetki vetäytyä sivuun ja antaa solistin paikka innokkaammille”, Kalle Loihuranta kertoo ja naurahtaa.

Toimettomaksi mies ei silti jäänyt. Jalkapallo- ja salibandyharrastuksen lisäksi vapaa-ajan lajirepertuaariin kuului biljardi, johon oli tullut kipinä jo yläkouluikäisenä.

”Se oli pitkälti silloisen lähiöbaarin omistajan ansiota. Hän antoi poikien pelata, vaikka ikä ei riittänytkään viralliseen sisäänpääsyyn.”

Lajilegenda pysäytti voittoputken

Bändikeikkailun jäätyä taakse Loihuranta alkoikin viihtyä kotiin hankitun pool-pöydän ääressä lähes päivittäin. Säännöllinen treenaaminen tuotti luonnollisesti tulosta.

”Paikallisen salin viikkokisoissa alkoi tulla pientä menestystä, ja pian aloin pelata myös Biljardiliiton alaisia kilpailuja ja pärjätä niissäkin. Se tietysti motivoi lisää.”

Tästä rohkaistuneena hän uskaltautui kisoihin myös kotikaupungin ulkopuolelle Vantaalle. Debyyttikisa vieraskentällä ylitti kaikki odotukset.

”Avoimissa pool-kisoissa oli 82 osanottajaa ja etenin lopulta pronssille asti. Semifinaalissa tuli tappio maailmallakin huippujen tuntumaan kuuluvalle lajilegendalle Petri Makkoselle”, muun muassa Helsingin ja Vantaan kaupunkien puistoprojektien valvojana toimiva Loihuranta muistelee.

Vuosien varrella kaappiin on kertynyt muutamia viikkokisojen voittoja sekä palkintosijoja piirinmestaruusturnauksista ja liiton divarikisoista. Isompi ”arvokisamenestys” antaa vielä odottaa itseään.

”Kisoissa en aina tahdo saada itsestäni parasta irti. Käytännössä pitäisi vain treenata enemmän. Sitä kautta paranee myös suoritusvarmuus.”

Comeback saa vielä odottaa

Loihurannan uusi kotiseura on Lahti Diamond, joka sai viime vuonna uuden salin Tonttilan kaupunginosaan. Samalla kohenivat pool-miehen treeni- ja kilpailuolosuhteet.

”Lajissa kiehtoo sen vaativuus. Pallon pussittamisen lisäksi on mietittävä valkoisen pallon seuraavaa sijaintia. Se pitäisi saada paikkaan, josta peliä on helppo jatkaa tai josta vastustaja ei pääse hyökkäämään. Avainsanoja ovat oikea päätöksenteko, keskittyminen ja hyvä kosketus”, Loihuranta selvittää.

Ottelut voivat kestää tuntikausia mutta ratketa lopulta yhteen ainoaan lyöntivirheeseen. Sen myötä vastustaja voi purjehtia vaivattomasti kyseisen framen tai koko matsin voittoon.

”Silloin on vain nollattava tilanne ja keskityttävä seuraavaan omaan mahdollisuuteen. Se ei ole aina helppoa.”

Entäpä Dick Rosco? Tekeekö hän joku päivä comebackin vai onko käkkäräpää vetäytynyt lopullisesti eläkkeelle?

”Dick teki Disco Infernon kanssa viime syksynä pistokeikan Rambollin pikkujouluissa, mutta jatkoa ei ole suunnitteilla. Musiikki ja esiintyminen ovat kuitenkin tuoneet minulle vuosien saatossa paljon merkitystä elämään, joten sopivan tilaisuuden tullen kaikki on mahdollista”, Loihuranta naurahtaa.