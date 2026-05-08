Laturimies kasvattaa nyt Lunawoodia Lahtelainen lämpökäsiteltyjä puutuotteita valmistava Lunawood sai huhtikuussa uuden toimitusjohtajan.

Pestiin tarttui diplomi-insinööri Tomi Ristimäki, joka viimeksi luotsasi latauslaitevalmistaja Kempowerin kansainväliselle kasvu-uralle.

Ura sähköalalla vaihtuu lämpökäsiteltyyn puuhun. Mikä Lunawoodissa alkoi kiinnostaa?

Työtehtäväni ovat aina liittyneet läheisesti ympäristöarvoihin, ja ne ovat myös Lunawoodin toiminnan keskiössä. Yrityksellä on inspiroiva tarina, ja moni asia loksahti tässä kokonaisuudessa kohdalleen.

Millaista tuntumaa sinulla on puutavara- tai rakennustuotebisneksestä?

Suoraa kokemusta on vähemmän, mutta olen ollut mukana kehittämässä liikkuvien koneiden teknologiaa, muun muassa maailman ensimmäistä hybridimetsäkonetta ja hybridipuuhakkuria. Rakennustuotebisnes on tuttua urani alkuvaiheista, kun työskentelin Saksassa Honeywellilla rakennusten lvi-automaation parissa.

Mitä Lunawoodissa pitäisi saada aikaiseksi 2–3 vuoden aikajänteellä?

Lämpöpuu on yhä laajemmin käytetty materiaali rakentamisessa, ja tavoitteena on kannattava kasvu. Oma urani on vahvasti vientipainotteinen, ja tarkoituksena on vahvistaa Lunawoodin asemaa globaalina markkinajohtajana. Nykyisin tuotannosta menee vientiin yli 90 prosenttia.

Tomi Ristimäki Syntynyt Vaasassa 1975

DI, sähkötekniikka ja teollisuustalous, Tampereen yliopisto, 2002

Toimitusjohtaja, Lunawood, 2026–

Konsulttiyrittäjä, Draisine Works, 2025–2026

Toimitusjohtaja, Kempower, 2019–2025

Myyntijohtaja, Danfoss Power Solutions, 2017–2019

Myynti- ja markkinointijohtaja, Visedo, 2011–2017

Tuotepäällikkö, Honeywell GmbH, 2007–2011

Tuotekehityksen, myynnin ja markkinoinnin päällikkötehtäviä, Vacon, 2000–2007

Harrastukset: lukeminen, lenkkeily, uinti, kuntosali, hiihto sekä hyvä ruoka

Uudisrakentaminen ja samalla puurakentaminen ovat olleet pahasti hyydyksissä. Missä ovat Lunawoodin valopilkut?

Yritys on kasvanut vaikeinakin aikoina innovatiivisten ratkaisujen ja uusien markkina-alueiden ansiosta. Toki olisi hienoa, jos yleinen kysyntä kääntyisi nousuun, mutta emme jää sitä odottamaan. Haemme menestystä markkinatilanteesta huolimatta.

Millaiset asiat ja arvot ovat sinulle johtajana tärkeitä?

Menestyksen tekevät ihmiset, ja haluan ennen kaikkea mahdollistaa osaavan tiimin menestymisen. Arvostan maalaisjärkistä johtamista, eli keskitytään olennaiseen ja tehdään oikeita asioita oikeaan aikaan. Rehellisyys ja peräänantamattomuus ovat minulle keskeisiä arvoja.

Mitkä ovat olleet oman työurasi tähtihetkiä?

Muun muassa uusien sovellusten kehittäminen ajoneuvojen sähköistysprojekteissa, merkittävät kansainväliset kaupat sekä Kempowerin listautuminen pörssiin. Mielessä on myös presidentin vientipalkinto ja itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto vuonna 2022.