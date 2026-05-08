Kajakkikalastaja Lakanen viihtyy kaislikoissa A-Insinöörien Espoon-toimistolla työskentelevä projektipäällikkö Markus Lakanen ahertaa arkisin paikallisten katuhankkeiden parissa. Kevään tullen veri alkaa kuitenkin vetää myös vesille ja uistelupuuhiin.

Trailerin ja perinteisen venekaluston sijaan varustus on varsin kevyttä sorttia. Kalareissulle lähtiessään Lakanen saattaa heittää takakonttiin vapojen ja uistimien lisäksi vain kokoon taittuvan kajakin, joka kulkee tarvittaessa vaikka selässä.

”Näin pääsee näppärästi aika syrjäisillekin korpilammille”, Lakanen selvittää.

Espoolainen rakennusinsinööri innostui heittokalastuksesta koronavuosina, kun moni muu harrastus kävi erilaisten sulkujen ja rajoitteiden takia hankalaksi. Rantakalastus alkoi kuitenkin parin kesän jälkeen puuduttaa, sillä parhaat saalispaikat jäivät usein haaveeksi.

Venekuumeen keskellä Lakanen törmäsi amerikkalaisiin nettivideoihin, joissa esiteltiin kajakkikalastusta. Lapsesta saakka kaloja narranneena hän innostui siitä saman tien.

”Vene olisi ollut turhan iso ja vaivalloinen investointi. Kajakki oli passeli kompromissi.”

Korpimaisemat korvaavat jättisaaliit

Ensimmäinen kajakki oli jo aiemmin mainittu kokoon taittuva malli, jolla meloessaan Lakanen perehtyi lajin saloihin ja pääsi kaislikoihin vaanimaan himoitsemiaan hauenvonkaleita.

”Se oli näppärä vehje, jonka sai kasaan ja käyttökuntoon muutamassa minuutissa. Parin kesän jälkeen ostin kuitenkin kunnollisen kalastukseen suunnitellun kajakin.”

Maallikon mielikuvissa kajakki voi tuntua varsin kiikkerältä peliltä kalastuskäyttöön. Lakasen mukaan totuus on tyystin toisenlainen. Kalastuskajakki on kevyt, mutta vakaa kulkine, jota on sup-laudan tapaan lähes mahdoton saada ympäri.

”Pulmana on toki se, ettei saaliille ole juurikaan säilytystilaa. Minua se ei häiritse, sillä päästän saamani kalat useimmiten takaisin veteen.”

Lajin viehätys perustuu pitkälti sen luonnonläheisyyteen. Kajakki on kevyt ja äänetön kulkupeli, joka ei häiritse metsälampien ja -järvien rauhaa. Lisäksi sillä voi meloskella sellaisiin paikkoihin, jotka jäävät veneilijöiltä näkemättä ja kokematta.

”Kalansaalis voi jäädä välillä niukaksi, mutta monesti sen korvikkeena ovat upeat korpimaisemat.”

Tubetus lisäharrasteena

Lakanen kiertelee kajakkeineen lähinnä Uudenmaan pikkujärviä, mutta kokeilee kalaonneaan myös mökkimaisemissa Lappajärvellä sekä Helsingin edustan rannikkovesillä. Ensi kesänä kajakkikalastusta on tarkoitus kokeilla muun muassa Heinolan järvimaisemissa.

”Seuraavan kesän kalareissut tulee pääosin suunniteltua ja aikataulutettua jo edellisenä talvena.”

Rakennusinsinöörin kajakkikalastus alkoi aikanaan Youtube-videoiden kautta. Nyt hän on alkanut julkaista niitä myös itse omalla Pikki Outdoors -kanavallaan.

”Yksi tubettajakaveri innosti kokeilemaan, ja sillä tiellä ollaan. Kalastuksen tapaan sekin on kokeilua ja uuden opettelua.”

Kanavan katsojamääristä päätellen kajakkikalastajiin voisi olettaa törmäävän ainakin muutaman kerran kesässä. Lakasen reiteille ja kalapaikoille niitä ei ole kuitenkaan vielä osunut.

”Veneilijät toki moikkailevat ja käyvät välillä myös ihmettelemässä meikäläisen touhuja.”