NCC rakentaa Turun Tiedepuistoon koronan jälkeiseen aikaan sopivia joustavia työtiloja

Turun Teknologiakiinteistöt ja rakennusliike NCC ovat solmineet hankekehitysvaiheen sopimuksen koskien uuden toimistorakennuksen toteuttamista Turun Tiedepuistoon osoitteeseen Lemminkäisenkatu 20-22.

Toimistorakennus tulee samaan kortteliin kesällä valmistuneen EduCityn kanssa. 16 500 neliömetrin kiinteistöstä tulee EduCityn peilikuva ja rakennuksille tulee yhteinen pääsisäänkäynti ja aula. Hanke täydentää korttelia.

”Korttelin toteuttaminen lähti aikoinaan liikkeelle tarpeesta rakentaa Turun ammattikorkeakoululle uusi kampusrakennus eli kesällä valmistunut EduCity. Alkuperäisessä Arkkitehtitoimisto Siggen suunnitelmassa kortteliin ideoitiin neljää vastaavaa rakennusta. Uusi toimistokiinteistö täydentää suunnitelmaa ja sen toteutumisen jälkeen kortteli avautuu entistä paremmin myös Lemminkäisenkadulle, kertoo Turun Teknologiakiinteistöjen toimitusjohtaja Mikko Lehtinen tiedotteessaan.

Rakennuksen katutasoon on suunniteltu tiloja Campus Sportille, joka tarjoaa liikuntapalveluita turkulaisten korkeakoulujen opiskelijoille ja henkilöstölle. Rakennuksen ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen taas on kaavailtu tiloja Werstaalle, joka on Teknologiakiinteistöjen omistama yhteisöllisiä työtiloja tarjoava konsepti.

”Joustaville vuokrasopimuksille ja täyden palvelun tiloille on selvästi tarvetta, sillä Werstaan tilat ovat olleet käytännössä täynnä siitä lähtien, kun ensimmäinen Werstas avautui Turun Tiedepuistoon vuonna 2015. Nyt suunnitelmissamme on päivittää Werstaan konseptia ja tarjota erilaisia, entistäkin joustavampia ratkaisuja työntekoon”, Lehtinen kertoo.

Uudelle rakennukselle tavoitellaan LEED-ympäristösertifoinnin Platinium-tasoa. Muun muassa aurinkoenergiaa aiotaan käyttää laajasti

”Yhteisenä tavoitteenamme on kehittää suunnitelmia vastaamaan entistä paremmin tulevien käyttäjien tilatarpeita, samalla kustannusvaikutukset huomioiden. Tämän jälkeen on sujuvaa edetä rakennuslupavaiheeseen ja investointipäätökseen. Yhdessä tekemisen malli luo myös erinomaiset edellytykset uuden innovoinnille, kertoo NCC:n toimialajohtaja Esa Lehmusvuori.

Tavoitteena on aloittaa rakentaminen syksyllä 2021.