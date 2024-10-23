Infra-alan sovelluksen kehittäjä voitti yrittäjäpalkinnon
Työntekijät dokumentoivat työn laadun Buildie-sovelluksella.
Suomen Yrittäjät on valinnut Buildie oy:n perustajan Taneli Ristmeren vuoden nuoreksi yrittäjäksi. Buildie on kehittänyt mobiilisovelluksen infrarakentamisen dokumentointiin ja laadunhallintaan.
