Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Infra

Infra-alan sovelluksen kehittäjä voitti yrittäjäpalkinnon

Työntekijät dokumentoivat työn laadun Buildie-sovelluksella.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 23. lokakuuta 2024, 13:49
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Infra-alan sovelluksen kehittäjä voitti yrittäjäpalkinnon

Suomen Yrittäjät on valinnut Buildie oy:n perustajan Taneli Ristmeren vuoden nuoreksi yrittäjäksi. Buildie on kehittänyt mobiilisovelluksen infrarakentamisen dokumentointiin ja laadunhallintaan.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä

Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.

Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Infra-alan sovelluksen kehittäjä voitti yrittäjäpalkinnon”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset