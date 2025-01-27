Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Oululaisen Metsätervaksen uusi bisnesidea: Airbnb-mökki takapihalle

Tervaksen myyntijohtaja Elia Koistinahon mukaan mökit soveltuvat  matkailualan yrittäjille, mutta myös yksityishenkilöille, jotka haluavat ansaita lisätuloja omalta pihaltaan.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 27. tammikuuta 2025, 9:49
Piharakennusten ja saunamökkien tekijälle Lappsuites-konsepti kuuluu olevan luonteva askel eteenpäin.

Oululaisen Metsätervaksen tytäryhtiö Lappsuites aikoo ottaa hyödyt irti tuoreesta rakennuslaista, jonka myötä alle 30 neliön rakennuksen voi pystyttää vaikka takapihalleen ilman raskasta virastobyrokratiaa.

