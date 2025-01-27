Oululaisen Metsätervaksen uusi bisnesidea: Airbnb-mökki takapihalle
Tervaksen myyntijohtaja Elia Koistinahon mukaan mökit soveltuvat matkailualan yrittäjille, mutta myös yksityishenkilöille, jotka haluavat ansaita lisätuloja omalta pihaltaan.
Oululaisen Metsätervaksen tytäryhtiö Lappsuites aikoo ottaa hyödyt irti tuoreesta rakennuslaista, jonka myötä alle 30 neliön rakennuksen voi pystyttää vaikka takapihalleen ilman raskasta virastobyrokratiaa.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä
Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.
Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Oululaisen Metsätervaksen uusi bisnesidea: Airbnb-mökki takapihalle”