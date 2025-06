Talotekniikka-ala elää turbulenssissa Liikevaihdon kasvulukujen sekä liiketuloksen perusteella talotekniikka-ala on ottanut jo etukenoa nousukauteen. Hurjaa kasvua on jo ihan kärjessä Caverionin osalta, mutta kautta linjan myös tulokset ovat edellisvuotisia parempia.

Talotekniikka-ala on perinteisesti ollut muuta rakentamista immuunimpi suhdannevaihteluille, koska aiemmissa matalasuhdanteissa joko korjaaminen on vetänyt hyvin tai sitten sitä on buustattu esimerkiksi valtiovallan taholta. Nyt kumpaakaan ei ole näköpiirissä, ja poikkeava markkinatilanne näkyykin selkeästi yritysten liikevaihdoissa, joissa on rajuja – jopa kymmenien prosenttien – heilahteluja suuntaan jos toiseenkin.