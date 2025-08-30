Destian työnjohtajan tähtäimessä ovat olympiarenkaat Harvalta tienhoitotyömaalta löytyy SM-mitalisteja, joiden tähtäimessä ovat myös olympiakisat.

Kuuntele juttu

Destian hoitoalueella Kangasalla sellaiseen voi kuitenkin törmätä, sillä työnjohtajana työskentelevä Joonas Pyhälä lukeutuu trap-ammunnassa Suomen ehdottomaan kärkikastiin. Taskussa on SM-mitaleja, ja 28-vuotias ylöjärveläinen haulikkohirmu on ehtinyt kiertää myös ulkomaisia kisaratoja.

Kärkisijat ja finaalipaikat ovat olleet kansainvälisissä kisoissa tiukassa, mutta tavoite on selvä.

”Los Angelesin olympialaisissa vuonna 2028 pitäisi päästä finaaliin. Se vaatii vielä paljon työtä ja onnistumisia, sillä maailman kärki on todella kova”, Pyhälä sanoo.

Alkukipinä alkeiskurssilta

Pyhälän haulikkoharrastus sai alkunsa kymmenkunta vuotta sitten, kun hän lähti kokeilumielessä Pirkkalan Kokkovuoren ampumakeskukseen ja päätyi sattumalta alkeiskursseille.

Jo muutaman laukauksen jälkeen laji alkoi vetää puoleensa. Niinpä Pyhälä päätti ilmoittautua myös jatkokurssille ja kävi paukuttelemassa savikiekkoja useamman kerran viikossa.

”Kynnys aloittamiseen oli matala, sillä minulla oli metsästyskortti ja haulikon sai lainaksi ampumakeskuksesta. Oman aseen ostin vasta vuotta myöhemmin”, hän muistelee.

Kovan alkuinnostuksen lisäksi Pyhälällä oli lajiin myös luontaisia lahjoja. Kiekot näet alkoivat putoilla jo muutaman treenikerran jälkeen sellaista tahtia, että kokeneemmat konkaritkin jäivät ajoittain kakkoseksi.

”Se antoi vain lisäintoa treenaamiseen. Toki sieltä tuli myös kannustusta ja vinkkejä, joiden avulla mennä eteenpäin”, Pyhälä kertoo.

Mielenrauha ratkaisee

Vuoden treenaamisen jälkeen nuorukainen löysi itsensä ensimmäisistä trap-kisoista Jurvan ampumaradalta lainahaulikko kädessään.

”Enkä jäänyt edes viimeiseksi, mikä sekin lisäsi motivaatiota”, mies naurahtaa.

Pian kisojen jälkeen hän marssi paikalliseen aseliikkeeseen ja investoi kerralla kunnon välineisiin. Mukaan lähti Berettan laatuhaulikko.

Kisamenestys koheni nopeasti, ja vuosikymmenen vaihteessa plakkarissa olivat jo ensimmäiset SM-mitalit sekä paikka maajoukkueessa.

Vuonna 2021 Pyhälä osallistui GP-kisaan Italiassa ja nappasi sarjavoiton. Hän on ollut mukana muutamassa muussakin kansainvälisessä kisassa, mutta isompi menestys on antanut vielä odottaa itseään.

”Tällä tasolla jokainen kilpailija osaa kyllä ampua ja vetää liipaisimesta. Homma ratkeaa täysin korvien välissä. Voittaja on se, joka pystyy nollaamaan oman pään ohilaukausten jälkeen”, Pyhälä selvittää.

Sorsastus jätetään muille

Ylöjärveläinen trap-ampuja käy ampumaradalla 2–3 kertaa viikossa. Sen päälle tulevat säännölliset juoksulenkit ja kuntosalitreenit, sillä ammunnassa koko kropan on oltava timmissä.

Tulevana kesänä Pyhälä on ottanut kevyemmin, sillä perheeseen on hiljattain syntynyt esikoinen.

Talvikaudella vapaa-aika kuluu muun muassa hirvimetsällä. Sorsastamisen hän jättää sen sijaan suosiolla muille.

”Savikiekko on huomattavasti helpompi maali”, Pyhälä kertoo.