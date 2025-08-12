Enersense pinnisti keväällä plussalle – liikevaihto kutistui alkuvuonna neljänneksen
Yhtiön tilauskanta oli ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa 376 miljoonaa euroa.
Vihreään siirtymään ja tietoliikenneverkkoihin keskittyvän Enersense Internationalin liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 76,9 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli runsaat 100 miljoonaa. Jos lukemassa huomioidaan vain nykyiset ydinliiketoiminnot, jää liikevaihdon pudotus vajaaseen 10 prosenttiin.
