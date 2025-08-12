Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Enersense pinnisti keväällä plussalle – liikevaihto kutistui alkuvuonna neljänneksen

Yhtiön tilauskanta oli ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa 376 miljoonaa euroa.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 12. elokuuta 2025, 13:21
Enersense fokusoi liiketoimintojaan, mikä alkaa näkyä myös sen tuloksessa.

Vihreään siirtymään ja tietoliikenneverkkoihin keskittyvän Enersense Internationalin liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 76,9 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli runsaat 100 miljoonaa. Jos lukemassa huomioidaan vain nykyiset ydinliiketoiminnot, jää liikevaihdon pudotus vajaaseen 10 prosenttiin.

