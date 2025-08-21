Ovarolla on noin 300-400 miljoonan euron hankeputki
Yhtiö näkee elpymisen merkkejä kiinteistömarkkinoilla.
Ovaro Kiinteistösijoituksen vuokratuotoista muodostuva liikevaihto kutistui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 38 prosenttia hieman yli miljoonaan euroon. Liikevaihdon lasku johtui asuntokannan myynneistä.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Ovarolla on noin 300-400 miljoonan euron hankeputki”