Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Talous Kiinteistöt Suunnittelu

Ovarolla on noin 300-400 miljoonan euron hankeputki

Yhtiö näkee elpymisen merkkejä kiinteistömarkkinoilla.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 21. elokuuta 2025, 15:24
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Ovarolla on noin 300-400 miljoonan euron hankeputki
Keski-Suomen keskussairaalan vanhoja rakennuksia Jyväskylän Kukkulan alueella. Kuva: Ovaro

Ovaro Kiinteistösijoituksen vuokratuotoista muodostuva liikevaihto kutistui kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 38 prosenttia hieman yli miljoonaan euroon. Liikevaihdon lasku johtui asuntokannan myynneistä.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Ovarolla on noin 300-400 miljoonan euron hankeputki”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset