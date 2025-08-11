Skanskalle lisätöitä Helsingin Kalasatamasta – Nihdin neljännen vaiheen infrarakentaminen käynnistyi
Urakka kattaa vanhan satama-alueen esirakentamisen kaduista ja rantarakenteista kunnallistekniikkaan sekä ranta-alueiden ruoppaukseen.
Skanska toteuttaa Helsingin Kalasataman eteläkärjen eli Nihdin neljännen vaiheen esirakentamisen Helsingin kaupungille. Urakka toteutetaan vähäpäästöisen työmaan periaatteiden mukaisesti.
Entisen satamalaitoksen alueella oleva urakka kattaa alueen esirakentamisen katujen ja rantarakenteiden rakentamisesta kunnallistekniikkaan sekä ranta-alueiden ruoppaukseen. Niiden myötä päästään käynnistämään alueen asuntorakentamista.
Työt käynnistyivät heinäkuussa 2025, ja niiden on määrä valmistua kesäkuussa 2028.
Urakkaan kuuluvat muun muassa vanhojen laiturirakenteiden purku, merenpohjan ruoppaus- sekä syvätiivistystyöt sekä uuden rantamuurin betonirakenteet perustuksineen ja kiviverhouksineen
