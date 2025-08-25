YIT:lle uusi kaupunkikehityshanke -toimistojättiin uusia kerroksia Helsingin Vallilassa Toimistot muutetaan kiertotaloutta hyödyntämällä kodeiksi, työpaikoiksi ja palveluiksi. Alueen lisärakentaminen tapahtuu rakennuksia korottamalla.

Kuuntele juttu

Helsingin Vallilan vanha toimistokortteli mullistuu, kun sen päälle rakennetaan uusia kerroksia.

Kyseessä on noin 1,5 hehtaarin kokoisen korttelin kehittäminen Teollisuuskadulla Helsingin Vallilan teollisuusalueella.

Uutta tilaa saadaan rakentamalla vanhojen rakennusten päälle uusia kerroksia. Helsinki on jo pitkään kaavaillut alueelle uutta toimistotilaa sekä yökaupunginosaa. Alueella halutaan nimenomaan kokeilla täydennysrakentamista rakentamalla vanhoihin taloihin uusia kerroksia.

Samaa on tähän mennessä kokeiltu yksittäisissä taloissa esimerkiksi Vallilan naapurissa Alppiharjussa.

Havainnekuvien perusteella ainakin osa uusista kerroksista on porrastettuja.

Tavoitteena on, että yli puolet korttelista säilytetään ja tilat korjataan.

Kortteli sijoittuu Teollisuuskadun, Sturenkadun, Elimäenkadun ja Telekadun rajaamalle alueelle. Korttelin alueelle mahtuisi esimerkiksi peräkkäin kaksi täysikokoista jalkapallokenttää.

YIT: Suomen suurin kiertotaloushanke

Suunnitelman tavoitteena on elävöittää Vallilan aluetta.

YIT kuvailee projektia Suomen suurimmaksi kiertotaloushankkeeksi. Aiemmin vastaavaa on nähty esimerkiksi Kööpenhaminassa.

Kiertotalouskorttelista tulee tiivis, vehreämpi ja monikäyttöisempi kokonaisuus, jossa asuminen, työ ja vapaa-aika yhdistetään.

Korttelin vanhimmat osat, joilla on historiallista ja maisemallista arvoa, säilytetään ja integroidaan osaksi uutta kaupunkikorttelia. Olemassa olevaa rakennuskantaa hyödynnetään uusissa käyttötarkoituksissa.

Kortteliin suunnitellaan kolme viihtyisää pihatilaa sekä uusi korttelin läpi kulkeva jalankulkuyhteys. Rakennusten kivijalkoihin on suunnitteilla uusia julkisia tiloja ja palveluita.

Tavoitteena on irrottaa mahdollisimman paljon rakennusosia, kuten ontelolaattoja, pilareita, palkkeja, alakattoja ja sisälasiseiniä ehjänä ja käyttää ne uudelleen samassa korttelissa.

Kortteliin on tarkoitus rakentaa laaja maanvarainen piha, jossa käytetään hankkeesta saatavaa kierrätettyä materiaalia.

Kortteliin istutetaan monilajista kasvillisuutta, suureksi kasvavia puita ja niittymäisiä kattopuutarhoja.

Esimerkki kestävästä kaupunkikehityksestä

Korttelista on määrä tulla uudenlainen ja kestävä kaupunkikehityksen esimerkki.

Tavoitteena on luoda nykyistä monikäyttöisempi ja huomattavasti vehreämpi kaupunkikortteli.

”Kokeilemme rohkeasti uutta, opimme projektin edetessä ja jaamme onnistumisemme ja haasteemme avoimesti”, kertoo YIT:n hankejohtaja Benjamin Kalliola.

Kaiken vanhan purkaminen ei ole vastuullista, Kalliola sanoo.

”Tyhjäksi jääneille toimistoille pitää löytää ratkaisuja.”

Kiertotalouden tavoitteena on minimoida rakentamisesta aiheutuva hiilijalanjälki ja jätteen syntyminen.

Helsingin kaupunkistrategiassa on pyrkimys vähäpäästöisten tai kiertotaloutta tukevien rakennusratkaisujen vauhdittamiseen. Strategiassa myös tavoitellaan Vallilan alueen uudistamista.

Kaavoitusprosessi etenee vaiheittain vuosien 2025–2027 aikana, ja kaavaehdotus on tavoitteena saada nähtäville keväällä 2026. Lopullinen päätösprosessi ajoittuu vuodelle 2027.