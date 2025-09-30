Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Espoo kasvattamassa investointiohjelmaansa 230 miljoonalla – lisätty etenkin päiväkotikohteita

Espoon kaupunki investoi edelleen voimakkaasti kasvuun ja peruskorjauksiin.

Hannu Lättilä
30. syyskuuta 2025
Kuvituskuva. Kuva: Pasi Salminen

Kaupungin investointiohjelma laaditaan kymmenen vuoden jaksolle vuosille 2026–2035. Investointitaso on korkea, ja nettoinvestoinnit ovat yli 400 miljoonaa euroa vuonna 2026. Seuraavan kymmenen vuoden aikana kaupunki investoi kaikkiaan 2,9 miljardilla eurolla ja käyttää lisäksi vuokratiloihin yli 400 miljoonaa euroa.

