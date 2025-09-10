Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Granlundille uusi talousjohtaja

Yhtiö vahvistaa kansainvälisen kasvun ja yritysjärjestelyjen osaamista.

Kirjoittaja Tapio Kivistö
Kirjoitettu 10. syyskuuta 2025, 9:00
Kim Hagman aloittaa Granlundilla marraskuussa. Kuva: Granlund

Kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijayritys Granlund on nimittänyt uuden talousjohtajan. Tehtävässä aloittaa marraskuussa Kim Hagman, joka toimii tällä hetkellä talousjohtajana toisessa konsulttitalossa FCG:ssä.

