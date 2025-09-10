Granlundille uusi talousjohtaja
Yhtiö vahvistaa kansainvälisen kasvun ja yritysjärjestelyjen osaamista.
Kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijayritys Granlund on nimittänyt uuden talousjohtajan. Tehtävässä aloittaa marraskuussa Kim Hagman, joka toimii tällä hetkellä talousjohtajana toisessa konsulttitalossa FCG:ssä.
