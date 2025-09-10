Jalon kasvoi alkuvuonna – Yhtiö panostaa jatkossa myös korjausrakentamiseen
Tilauskanta oli raportointikauden lopussa 139,5 miljoonaa euroa, mikä on yhtiön historian vahvin.
Jalon käänsi oikaistun liiketuloksensa niukasti voitolliseksi kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä. Myös yhtiön liikevaihto on kasvussa.
