Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Asunnot

Lapti käynnisti kerrostalohankkeen Tampereella

Rakennustyöt ovat käynnistyneet ja valmistuvat ensi vuoden lopulla.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 16. syyskuuta 2025, 9:37
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Lapti käynnisti kerrostalohankkeen Tampereella
Havainnekuva. Kuva: Lapti

Lapti on aloittanut uuden omaperusteisen asuntokohteen rakentamisen Tampereen Hatanpäässä. Asunto oy Tampereen Hatanpään Botanica valmistuu loppuvuodesta 2026.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Lapti käynnisti kerrostalohankkeen Tampereella”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset