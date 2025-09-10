Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Savolainen perheyritys hakee töitä isolta alueelta – ”Henkilöstön liikkuminen on elinehto”

Erityisesti Jyväskylän seutukunta on tällä vuosituhannella ollut vahvaa aluetta 75 vuotta tänä vuonna täyttäneelle U. Lipsaselle.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 10. syyskuuta 2025, 6:00
U. Lipsanen oy:n toimitusjohtaja Antti Lipsanen kertoo yhtiön hakevan maltillista kasvua. Kuva: Daniel Wallenius

Pieksämäkeläinen rakennusalan perheyritys U. Lipsanen oy juhlii tänä kesänä yrityksen 75-vuotistaivalta. Juhlavuosi on kulunut tiiviisti rakentamisen merkeissä. Lipsanen rakentaa muun muassa keskustan päiväkotia Jyväskylään, Kirkkiksen koulua Heinolaan, monitoimikampusta Tuusulaan ja lääketehtaan lisärakentamista Kuopioon. Kuopioon on myös juuri valmistunut Würthin noutovarasto.

