Skanska sai uuden urakan Turun satamasta

Skanska rakentaa parhaillaan Turun sataman uutta terminaalia.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 5. syyskuuta 2025, 13:58
Matkustajakäytävä S1 toimii tulevaisuudessa laivamatkustajien sisäpuolisena kulkuyhteytenä Skanskan parhaillaan rakentamasta terminaalirakennuksesta uudelle S1-pistolaiturille. Kuva: PES-Arkkitehdit

Skanska ja Turun Satama ovat allekirjoittaneet sopimuksen Turun sataman S1-laiturin matkustajakäytävien sekä maihinnoususiltojen rakentamisesta.

