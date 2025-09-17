Tule mukaan kehittämään Rakennuslehteä! Etsimme Rakennuslehden lukijapaneeliin uusia alle 35-vuotiaita rakennusalan ammattilaisia ja alaa opiskelevia.

Etsimme nyt varsinkin 18-34-vuotiaita uusia jäseniä lukijapaneeliimme. Paneeliin kuuluu satoja rakennusalan ammattilaisia, joille teemme noin joka toinen kuukausi verkossa vastattavia kyselyjä. Kyselyt vievät aikaa yleensä noin varttitunnin, ja vastaajien kesken arvotaan palkintoja. Kyselyjen toteutuksesta vastaa tutkimusyhtiö Iro, ja vastaukset ovat anonyymeja.

Tämän vaikuttajapaneelin kyselyt koskevat yleensä rakennusalan tilannetta ja työelämää sekä Rakennuslehden printtilehden ja verkon kehittämistä. Paneeli on tärkeä ääni, joka kertoo rakennusalan koulutettujen ammattilaisten mielipiteistä ja näkemyksistä niin alan kehityksestä kuin toiveista alaa seuraavalle medialle.

Kaipaamme nykyisten panelistien rinnalle varsinkin rakennusalaa opiskelevia ja jo työelämässä olevia alle 35-vuotiaita ammattilaisia.

Pääset mukaan paneeliin oheisesta linkistä: www.iro.fi/rakennuslehti