Vauhdilla kasvava Habeo osti jälleen yrityksen – ”Heillä on vahva maine”

Habeo on ostanut tänä vuonna jo useita yrityksiä.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 25. syyskuuta 2025, 13:00
Habeo Group toteuttanut 24.9.2025 yrityskaupan, jolla se on ostanut Helsingin LVI-Huollon. Tiedotteen mukaan yrityskauppa vahvistaa Habeon LVI-huoltokyvykkyyttä ja kiinteistötekniikan palveluosaamista pääkaupunkiseudun alueella entisestään.

