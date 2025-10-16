Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Kotimainen kiinteistösijoittaja sopimukseen kolmen hoivakiinteistön rakentamisesta Uudellemaalle

Kaikkien kohteiden rakennustyöt on aloitettu ja ne valmistuvat ensi vuonna.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 16. lokakuuta 2025, 8:43
Lumme Palvelukiinteistöt ja Hoivakumppanit oy ovat solmineet sopimuksen kolmen uuden hoivakiinteistökohteen rakentamisesta Uudellemaalle. Kohteet rakentuvat Lohjalle, Järvenpäähän ja Tuusulaan ja niihin tulee 96 ikääntyneiden ympärivuorokautista hoivapaikkaa.

