Kotimainen kiinteistösijoittaja sopimukseen kolmen hoivakiinteistön rakentamisesta Uudellemaalle
Kaikkien kohteiden rakennustyöt on aloitettu ja ne valmistuvat ensi vuonna.
Lumme Palvelukiinteistöt ja Hoivakumppanit oy ovat solmineet sopimuksen kolmen uuden hoivakiinteistökohteen rakentamisesta Uudellemaalle. Kohteet rakentuvat Lohjalle, Järvenpäähän ja Tuusulaan ja niihin tulee 96 ikääntyneiden ympärivuorokautista hoivapaikkaa.
