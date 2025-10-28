Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Quattroservices saa uuden toimitusjohtajan

Mikael Forsblom on työskennellyt yrityksessä pitkään.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 28. lokakuuta 2025, 8:28
Mikael Forsblom (vas.) luotsaa jatkossa Quattroservicesiä. Kimmo Lehtonen jatkaa Nimlaksen Suomen johtoryhmässä Etelä-Suomen projektiliiketoiminnasta vastaavana liiketoimintajohtajana. Kuva: Marissa Tammisalo

Talotekniikkaurakoitsija Quattroservicesin johtoon on nimitetty pitkään yhtiössä työskennellyt Mikael Forsblom. Hän ottaa vetovastuun 1. marraskuuta 2025.

