Quattroservices saa uuden toimitusjohtajan
Mikael Forsblom on työskennellyt yrityksessä pitkään.
Talotekniikkaurakoitsija Quattroservicesin johtoon on nimitetty pitkään yhtiössä työskennellyt Mikael Forsblom. Hän ottaa vetovastuun 1. marraskuuta 2025.
