Helsinki kaavailee mittavaa uutta rakentamista kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle Auroran sairaala-alueelle
Alueelle tavoitellaan noin 15000–20000 kerrosneliömetriä uudisrakentamista ja noin 10000 kerrosneliömetrin edestä käyttötarkoituksen muutoksia.
Helsingin Länsi-Pasilassa sijaitsevan Auroran sairaala-alueen korttelin asemakaavaa muutetaan. Aiemmin ainoastaan sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä olleen alueen pohjoisosaan tulee uutta rakentamista. Olemassa olevien sairaalarakennusten käyttötarkoitus alueen eteläosassa muuttuu tai monipuolistuu.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Helsinki kaavailee mittavaa uutta rakentamista kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle Auroran sairaala-alueelle”