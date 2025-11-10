Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Lehto Group löysi ostajan Oulaisten tehtaalleen – keventää velkataakkaa

Hanza Mechanics Oulainen maksoi tehtaasta 4,7 miljoonaa euroa.

 

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 10. marraskuuta 2025, 14:10
Oulaisten tehdas oli pantattuna Lehto Groupin pankkivelan vakuudeksi. Valtaosa 4,7 miljoonan euron kauppahinnasta käytettiin yhtiön saneerausohjelman velkojen maksuun.

Lehto Group Oyj:n tytäryhtiö Lehto Components on myynyt omistamansa Oulaisten tehdasrakennuksen ja maanvuokraoikeuden.

