Lehto Group löysi ostajan Oulaisten tehtaalleen – keventää velkataakkaa
Hanza Mechanics Oulainen maksoi tehtaasta 4,7 miljoonaa euroa.
Lehto Group Oyj:n tytäryhtiö Lehto Components on myynyt omistamansa Oulaisten tehdasrakennuksen ja maanvuokraoikeuden.
