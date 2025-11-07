Lukijapaneeli kertoo, miten työmailla menee: ”Materiaalien puutetta, kiirettä ja huonompaa työnjälkeä”
Rakennuslehden lukijapaneelin mukaan työtilanne on muuttunut hieman paremmaksi, mutta ongelmiakin vielä on.
Rakennusalan työtilanteessa on tapahtunut pientä liikahdusta parempaan suuntaan, kertoo Rakennuslehden lukijapaneelille tehty kysely. Viime vuoden keväällä tehdyssä kyselyssä yli neljännes näki oman työpaikkansa työtilanteen olevan heikompi kuin edellisenä vuonna. Nyt määrä on pienentynyt.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Lukijapaneeli kertoo, miten työmailla menee: ”Materiaalien puutetta, kiirettä ja huonompaa työnjälkeä””